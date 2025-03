Bei der Landtagswahl 2021 holten die Grünen ihr zweitbestes Ergebnis in Rheinland-Pfalz. In der aktuellen Ampelregierung fühlt sich die Partei gut vertreten.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Grünen stellen die personellen Weichen für den Landtagswahlkampf. Umweltministerin Katrin Eder soll als Spitzenkandidatin das Gesicht der Partei auf dem Weg für die Abstimmung im Frühjahr nächsten Jahres werden. Mit Landtagsfraktionschefin Pia Schellhammer und Integrationsministerin Katharina Binz wollen die Grünen mit einem Frauen-Trio in den Wahlkampf ziehen.

Auf einem Parteitag am 10./11. Mai in Idar-Oberstein soll die Nominierung der 48-Jährigen erfolgen. Fraktionschefin Schellhammer und Ministerin Binz, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz ist, werden bei dem Treffen für die Listenplätze zwei und drei antreten.

Werden als Team gut funktionieren

Die drei Spitzenpolitikerinnen hätten sich bereits im Juli entschieden, der Partei dieses personelle Angebot zu machen, berichtete Binz. «Wir werden als Team gut funktionieren», versicherte Eder. Der erweiterte Landesvorstand habe sich einstimmig für die Personalie ausgesprochen, sagte Parteichefin Natalie Cramme-Hill in Mainz. Auch die Landtagsfraktion stehe hinter Eder als Spitzenkandidatin, ergänzte Schellhammer.

Die künftige Grünen-Spitzenkandidatin sprach von einer großen Ehre und Aufgabe, vor der sie auch viel Respekt habe. Punkten wolle sie bei den Wählerinnen und Wählern vor allem mit den Themen Klimaschutz, Chancengerechtigkeit und dem Schutz der Demokratie. Eder ist seit Ende 2021 in der rheinland-pfälzischen Ampelregierung Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität.

Fühlen uns in der Ampelregierung gut vertreten

Die Grünen wollten regieren, betonte Eder mit Blick auf den Ausgang der Landtagswahl im Frühjahr 2026. Auf die Frage nach möglichen Bündnispartnern nach der Abstimmung erklärte die Ministerin, dass sich die Grünen in der derzeitigen Landesregierung sehr gut vertreten fühlten.

Eder ist zweifache Mutter und in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz geboren. Wegen ihrer Positionen bei der Ausgestaltung des neuen Jagdgesetzes und des geplanten Klimaschutzgesetzes hatte die Ministerin zuletzt viel Gegenwind von Verbänden, Kommunen und der Wirtschaft bekommen.

9,3 Prozent bei der Landtagswahl 2021

Bei der Landtagswahl im Jahr 2021 hatten die Grünen ein Ergebnis von 9,3 Prozent der Stimmen erzielt. Das war das zweitbeste Ergebnis der Partei bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Nach der SPD und der CDU landeten die Grünen damit auf Platz drei.

Die SPD wird mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer und die CDU mit Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder in den rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf ziehen.