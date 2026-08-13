Hitze
Grünen-Fraktion will Sofortprogramm zum Hitzeschutz
Grünen-Fraktionschefin Katrin Eder
Die rheinland-pfälzische Grünen-Fraktion mit Chefin Katrin Eder will im Landtag über konkrete Maßnahmen zum Hitzeschutz sprechen. (Archivbild)
Sebastian Christoph Gollnow. DPA

Im Parlament soll das Thema auf die Tagesordnung kommen. Den Grünen geht es dabei um ganz praktische Hilfen für Menschen, die besonders von den anhaltend hohen Temperaturen gefährdet sind.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Für ein Hitzeschutz-Sofortprogramm macht sich die Grünen-Fraktion in Rheinland-Pfalz stark. 14 Millionen Euro sollten vor allem Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und Kommunen gezielt zur Verfügung gestellt werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Eder in Mainz.

Das Programm sollte schnellstmöglich und auch in Vorbereitung auf den nächsten Sommer aufgelegt werden. Dabei gehe es um Geld etwa für Ventilatoren und mobile Klimaanlagen für besonders verletzliche Gruppen in der Gesellschaft, erklärte Eder.

Der Grünen-Fraktion gehe es um schnelle kleine und konkrete Maßnahmen. Das Programm könne nur ein erster Schritt sein. In der Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in der kommenden Woche will die Oppositionsfraktion einen entsprechenden Antrag ins Parlament einbringen, kündigte die Vorsitzende an.

Eder verwies auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI), nach denen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bereits etwa 1.600 Menschen wegen Hitze gestorben sind. Dabei seien weniger Menschen in Einrichtungen gestorben, sondern vor allem zu Hause, sagte die Fraktionsvorsitzende. Das zeige die soziale Bedeutung des Themas Hitzeschutz für die Gesellschaft.

Der Landesregierung warf die Oppositionspolitikerin vor, keine konkreten Maßnahmen für die Menschen zu ergreifen. Es gebe zwar einen Hitzeaktionsplan. Darin seien auch viele positive Dinge verankert. Der Plan sei jedoch völlig unverbindlich und nicht mit Geld hinterlegt.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-525011/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

GesundheitPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten