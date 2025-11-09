Grüne verabschieden einstimmig Programm für Landtagswahl

Mit für die Grünen nicht immer üblicher Einmütigkeit hat sich die Landespartei auf ein Programm geeinigt. Nach zweitägigen Beratungen in Bingen will sie damit in den Landtagswahlkampf gehen.

Bingen (dpa/lrs) – Von Klimaschutz bis Wohnungs- und Verkehrspolitik: Die rheinland-pfälzischen Grünen haben sich ein Programm für den Landtagswahlkampf gegeben. Mehr als 200 Delegierte beim Parteitag in Bingen votierten einstimmig für das Programm, mit dem die Grünen nun um Wählerstimmen am 22. März 2026 werben wollen.

Die Spitzenkandidatin Katrin Eder betonte bei dem zweitägigen Parteitag, die Grünen wollten in Rheinland-Pfalz weiterregieren. Auch nach 15 Jahren gebe es keine Anzeichen inhaltlicher Erschöpfung. Nun gelte es, «angstfrei Rückgrat für unsere Themen» zu zeigen und zu verhindern, dass Rheinland-Pfalz in einen «schwarz-roten Rollback» verfalle, wie das im Bund zu beobachten sei.