Erneuerbare Energien
Grüne für Pflicht-Teilhabe an Wind- und Solarparks
Energiewende im Hunsrück
Ob Photovoltaik- oder Windkraft-Park - für beide soll nach dem Willen der Grünen-Fraktion künftig die Pflicht bestehen, Kommunen und Bürger daran zu beteiligen. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Kommunen und Bürger sollen mehr von Windparks oder Photovoltaik-Anlagen profitieren. Was ein Gesetz-Entwurf der Grünen-Fraktion vorsieht, auch wenn es vor Ort freiwillig nicht funktioniert.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Grünen-Fraktion will eine Beteiligung von Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern an Windparks oder größeren Photovoltaik-Anlagen verpflichtend machen. Das sieht der Entwurf eines Landesbürgerenergiengesetzes vor, den Fraktionschefin Katrin Eder sowie der energiepolitische Sprecher Fabian Ehmann in Mainz vorstellten.

Das Gesetz soll der Fraktion zufolge den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, die Akzeptanz für diese erhöhen, Konflikte vor Ort um Anlagen verringern und für regionale Wertschöpfung sorgen. Vorgesehen ist zunächst, dass Projektierer von Anlagen freiwillig eine Beteiligungsvereinbarung mit Akteuren vor Ort aushandeln. Sollte das nicht klappen, ist eine gesetzliche Ersatzbeteiligung vorgeschrieben.

Einnahmen für Kommunen sollen zweckgebunden sein

Diese gibt dann vor, welcher Anteil der jährlichen Einnahmen an welche kommunale Ebene – von der Ortsgemeinde bis zum Landkreis – geht und schreibt außerdem vor, Bürgern die Möglichkeit einer Beteiligung an dem Projekt in einem gewissen Umfang einzuräumen. «Unser Gesetz macht finanzielle Teilhabe zur Pflicht», sagte die Fraktionsvorsitzende Eder.

Geld, das Kommunen auf die Art und Weise einnehmen, soll nach den Vorstellungen der Grünen-Fraktion zweckgebunden sein und dem Klimaschutz oder der Energiewende zugutekommen. Es dürfe nicht für das Stopfen kommunaler Haushaltslöcher verwendet werden, erklärte Ehmann.

Die Grünen-Fraktion will den Entwurf in der nächsten Plenarwoche im August in den Landtag einbringen. Gespräche mit Vertretern von CDU und SPD, die in Rheinland-Pfalz inzwischen zusammen regieren, hat es Eder zufolge bislang noch nicht gegeben.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-460263/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

EnergiePolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten