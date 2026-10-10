2028 wird nur ein Teil der Bahnstrecke zwischen Köln und Mainz saniert. Die Grünen im Mainzer Landtag sehen bei dem Thema viele offene Fragen.

Mainz (dpa/lrs) – Dass die linke Rheinstrecke der Deutschen Bahn nur zum Teil saniert wird, ist nach Einschätzung der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag ein Rückschlag. «Zwar wird nun im Jahr 2028 immerhin der Abschnitt zwischen Köln und Koblenz saniert. Da die Sanierung des Abschnitts Koblenz-Mainz verschoben wird, überwiegt definitiv die Enttäuschung», erklärt die Grünen-Landtagsabgeordnete Katrin Eder.

Es handele sich um eine der wichtigsten Bahnverbindungen in Rheinland-Pfalz, die bereits heute durch Engpässe und störanfällige Infrastruktur belastet sei. «Eine weitere Verschiebung der dringend notwendigen Modernisierung ist für die Fahrgäste, den Tourismus und die Wirtschaft in der Region eine ganz schlechte Nachricht», erklärt Eder.

Generalsanierung zwischen Koblenz und Mainz erst nach 2031

Bundesverkehrsministerium, Deutsche Bahn sowie das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium hatten mitgeteilt, dass anders als ursprünglich geplant nicht die gesamte linke Rheinstrecke zwischen Köln und Mainz saniert wird, sondern nur der nördliche Teil. Eine Generalsanierung zwischen Koblenz und Mainz wird demnach erst nach 2031 angegangen.

In einem früheren Generalsanierungsplan der Deutschen Bahn waren die Strecken Hürth-Kalscheuren-Koblenz sowie Koblenz-Mainz links des Rheins für das erste Halbjahr 2028 angedacht gewesen. Zwischenzeitlich sah es dann aber so aus, als würde die linksrheinische Strecke 2028 gar nicht saniert.

Der Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, Achim Schwickert (CDU), sieht daher eine tragfähige Lösung erreicht. Die Modernisierung der linken Rheinstrecke werde vorangebracht und Planungssicherheit geschaffen.

Eder: Verbesserungen vor Bundesgartenschau 2029 nötig

Die Grünen-Abgeordnete Eder erklärte, immerhin sei die für die Bundesgartenschau unerlässliche barrierefreie Modernisierung der Bahnhöfe zugesagt worden. Darüber hinaus sollen jedoch lediglich «technisch notwendige» Maßnahmen umgesetzt werden. Dies reiche nicht aus.

Bund und Deutsche Bahn müssten jetzt klar darlegen, welche einzelnen Verbesserungen bis zur Buga 2029 umgesetzt würden und wann die vollständige Sanierung zwischen Koblenz und Mainz erfolgen solle. Die Grünen-Landtagsfraktion habe das Thema für den nächsten Verkehrsausschuss am 5. November angemeldet, um Antworten zu erhalten.