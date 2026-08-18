Die Landwirtschaft leidet auch unter der langen Dürreperiode. Höchste Zeit, dass sich die Landesregierung darum mit Hochdruck kümmert, finden die Grünen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Dürre und ihre Folgen machen der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz deutlich zu schaffen. Die schwarz-rote Landesregierung muss nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktion einen Arbeitsstab einrichten. «Es ist höchste Zeit, dass das Land in dieser akuten und bedrohlichen Situation eine Task Force bildet und sich mit der Landwirtschaft zusammensetzt, um die notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen», sagte der landwirtschaftliche Sprecher der Fraktion, Paul Bunjes, in Mainz.

«Es sollte klar sein, dass wir sowohl kurzfristige als auch langfristige Antworten dringend brauchen – denn alle Prognosen deuten darauf hin, dass sich Dürren in Zukunft häufen werden», sagte Bunjes, selbst ausgebildeter Bauer.

Die Task Force müsse dringend die aktuellen Schäden und die Futterlage erfassen, kurzfristige Hilfsmöglichkeiten prüfen und gleichzeitig Maßnahmen für Wasserhaushalt und Klimaanpassung verabreden, verlangte Bunjes. «Es geht langfristig auch um unsere Lebensgrundlagen und unsere Ernährungssicherheit.»