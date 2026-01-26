Die Grünen sehen die Zukunft der Energieversorgung mehr denn je in erneuerbaren Energiequellen. Warum, erläutert der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) – Die schwarz-rote Bundesregierung hat es nach Einschätzung der Grünen-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz «total versäumt», die Gasspeicher in Deutschland ausreichend zu füllen. «Die Speicherstände der Gasspeicher sind unter 40 Prozent», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Carl-Bernhard von Heusinger, in Mainz. «Wir stehen auch vor kalten Tagen in den nächsten Wochen.»

«Wir haben hier möglicherweise eine Versorgungsunsicherheit, die daraus resultiert, dass wir eben nicht auf Erneuerbare konsequent setzen», sagte von Heusinger. In Rheinland-Pfalz kämen bereits zwei Drittel des produzierten Stroms aus erneuerbaren Energien. Bis 2030 seien es 100 Prozent. «So betreibt man Versorgungssicherheit. Aber nicht, wenn man wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Gasspeicher leer laufen lässt.»

Grüne machen Energiewende zum Thema der aktuellen Debatte

Co2-neutrale Energiegewinnung sei auch nur mit erneuerbaren Energien zu erreichen. Auch mit Blick auf Abhängigkeiten von anderen Staaten, die möglicherweise Zölle nach Gutdünken festsetzten oder deren Lieferungen unsicher seien, sei es auch wirtschaftlich sinnvoll, auf erneuerbare Energien zu setzen.

In der aktuellen Debatte des Landtags wollen die Grünen am Mittwoch über die Fortsetzung der Energiewende und das Ende fossiler Abhängigkeiten debattieren.