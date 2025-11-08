Grüne basteln am Programm für die Landtagswahl

Der Klimaschutz bleibt Teil der DNA der Grünen, verspricht Spitzenkandidatin Eder vor einem Parteitag in Bingen. Doch die Partei wird sich auch anderen Themen widmen in vermutlich langen Beratungen.

Bingen (dpa/lrs) – Viereinhalb Monate vor der Landtagswahl treffen sich die rheinland-pfälzischen Grünen zu einer Delegiertenversammlung in Bingen. Auf dem Parteitag mit 211 Delegierten soll nach zweitägigen Beratungen am Sonntag das Programm für den Landtagswahlkampf verabschiedet werden.

Bereits an diesem Samstag wird Spitzenkandidatin Katrin Eder, die Umwelt- und Mobilitätsministerin von Rheinland-Pfalz und damit Teil der in Mainz regierenden Ampel ist, die Teilnehmer auf die kommenden Wochen und Monate bis hin zur Wahl am 22. März einstimmen. Zu Gast sein wird in Bingen die Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann.