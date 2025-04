Vor allem im Westen fällt den Prognosen zufolge Niederschlag. Rechtzeitig zur Ostereiersuche soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland besser werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Am Gründonnerstag ist der Himmel in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend stark bewölkt, besonders im Westen kann Regen fallen. Die Temperaturen erreichen sechs bis zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Nach einer eher kühlen Nacht ist es demnach auch am Karfreitag zunächst regnerisch. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge den Vorhersagen zufolge nach – die Höchsttemperatur liegen zwischen acht und zwölf Grad. Am Wochenende wird das Wetter sonniger und wärmer – mit prognostizierten 21 Grad am Ostersonntag.