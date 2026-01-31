Mit knapp 150 Kräften kontrollierte die Polizei rund 120 Personen und Fahrzeuge bei einer Motorradclub-Feier.

Berschweiler (dpa/lrs) – Rund 120 Personen und Fahrzeuge hat die Polizei bei einer großangelegten Kontrolle an der L348 bei Berschweiler (Landkreis Birkenfeld) überprüft. Anlass war eine Feier eines Motorradclubs, teilte die Polizei mit.

Zu der Veranstaltung reisten Gäste aus mehreren Ländern an, darunter auch mit einem Reisebus. Im Einsatz waren knapp 150 Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie von BKA und LKA. Für Anwohner kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen.