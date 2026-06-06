Keine Fahrerlaubnis, unter Drogen am Steuer - oder gar zur Fahndung ausgeschrieben. Und das waren noch längst nicht alle Verstöße, die Einsatzkräfte bei einer Kontrolle feststellten.

Lambsheim (dpa/lrs) – Bei einer Großkontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs haben Einsatzkräfte an der A61 diverse Verstöße festgestellt – gegen eine Person lag sogar ein Haftbefehl vor. Auf einem Autobahnparkplatz nahe Frankenthal haben Beamte von Polizei und Zoll bis in die Nacht zum Samstag 135 Fahrzeuge und 270 Personen überprüft, wie die Polizei mitteilte.

Dabei stellten sie einen zehn Wochen alten Hundewelpen sicher, der illegal aus einem Nicht-EU-Land eingeführt werden sollte. Das Tier wurde dem Tierschutz übergeben.

Mehrere Menschen zur Fahndung ausgeschrieben

Insgesamt wurden bei der Kontrolle über 20 Verfahren eingeleitet – unter anderem dreimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zweimal wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fünf Verfahren laufen nun wegen Alkohol- oder Drogenkonsums.

Drei kontrollierte Personen waren laut Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, gegen eine weitere lag ein Haftbefehl vor. Sieben Fahrer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen – unter anderem wegen technischer Mängel.