Es ist ein historischer Tag in Luxemburg. Das kleine Land hat nach 25 Jahren einen neuen Großherzog. Beim Thronwechsel ist royale Prominenz dabei.

Luxemburg (dpa) - Luxemburgs neuer Großherzog Guillaume ist als Staatschef vereidigt worden. In einer feierlichen Sitzung im Parlament schwor der 43-Jährige den Eid auf die Verfassung. «Ich möchte ein Großherzog sein, der Brücken zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Innovation schlägt», sagte er in seiner Thronrede.

So wolle er zum Zusammenhalt der luxemburgischen Gesellschaft beitragen. Luxemburg habe eine «einzigartige Stärke»: eine multikulturelle und multinationale Bevölkerung. Er dankte den vielen Grenzgängern aus den Nachbarländern, die mit ihrer Arbeit «einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand Luxemburgs» leisteten.

Auch Königspaare bei der Zeremonie dabei

Zur Zeremonie sind neben hochrangigen Politikern aus Europa auch König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden und König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien gekommen. Zum Galadinner am Abend werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im großherzoglichen Palast erwartet.

Der Thronwechsel ist ein großes Ereignis im kleinen Luxemburg. Tausende Menschen haben sich versammelt, um dem neuen Großherzog zuzujubeln.

Einziges Großherzogtum der Welt

Am Vormittag hatte Großherzog Henri nach 25 Jahren im Amt abgedankt und das royale Amt an seinen ältesten Sohn Guillaume weitergegeben. Später werden Großherzog Guillaume und seine Frau, Großherzogin Stéphanie, auf dem Platz vor dem Rathaus erwartet, um durch die Menschenmenge zu gehen.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebte Souverän im Haus Luxemburg-Nassau.