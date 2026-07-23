In der Nähe einer Kläranlage im saarländischen Kreis St. Wendel brennen mehrere Hektar Wald. Zeitweise bekämpfen mehr als 300 Einsatzkräfte die Flammen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Waldbrand zwischen Primstal und Kastel (Kreis St. Wendel) hat die ganze Nacht lang Einsatzkräfte beschäftigt. Auch am frühen Morgen waren noch etwa 50 Helfer vor Ort. Zuvor waren es zwischenzeitlich mehr als 300 gewesen. Das Feuer breite sich aktuell nicht weiter aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Der Brand war am Donnerstagabend rasch größer geworden: Das Feuer breitete sich von einer Fläche von etwa zwei Fußballfeldern auf rund fünf Hektar aus. Die Lage sei inzwischen statisch, so der Sprecher weiter.

Warnmeldungen für Bevölkerung

Trotz des Ausmaßes des Brandes waren keine Evakuierungen erforderlich, da sich die Flammen ausschließlich in dem Waldgebiet ausbreiteten. Die nahe Landstraße 147 sei aber vorsorglich gesperrt worden.

Mit einer Warnmeldung am Abend wurden die Menschen in der Umgebung zeitweise aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Warnung wurde später wieder aufgehoben.

Flammen an Steilhang

Der Brandherd befand sich in der Nähe einer Kläranlage an einem Steilhang, hieß es. Das Feuer dort war zu Beginn schwer unter Kontrolle zu bekommen. Landesbrandinspekteur Timo Meyer und Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) machten sich am Donnerstagabend vor Ort ein Bild von der Lage und den Einsatzmaßnahmen.