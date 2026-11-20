Mehr als 350 Einsatzkräfte haben im Rhein-Main-Gebiet und im Saarland Gebäude durchsucht. Im Visier stehen neun Beschuldigte – welche Vorwürfe gegen sie erhoben werden.

Frankfurt/Main (dpa) – Im Kampf gegen organisierte Kriminalität im Frankfurter Bahnhofsviertel haben Einsatzkräfte mehr als 30 Gebäude im Rhein-Main-Gebiet und im Saarland durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen neun Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 58 Jahren, wie das hessische Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. Ihnen werde bandenmäßiger Drogenhandel, gewerbsmäßige Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Durchsucht wurden von den über 350 Einsatzkräften Hotels, Gaststätten, Spielhallen, Geschäftsräume und Wohnungen in Frankfurt, Neu-Isenburg und Hanau sowie in den beiden saarländischen Orten Überherrn und Saarlouis.