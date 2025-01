Großeinsatz der Polizei: 16-Jährige durch Schuss verletzt

Wörrstadt (dpa/lrs) – Ein 22-Jähriger hat in Wörrstadt beim Hantieren mit einer Schusswaffe eine 16-Jährige am Bein verletzt. Ob der Mann dabei versehentlich gehandelt oder gezielt auf die Jugendliche geschossen hat, ist nach Angaben der Polizei Mainz bisher nicht geklärt.

Die 16-Jährige sei noch in der Nacht in einem Krankenhaus operiert worden und schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige habe sich bei dem Vorfall im Landkreis Alzey-Worms leicht an der Hand verletzt.

Spürhund der Polizei findet Tatwaffe

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot am Montagabend im Einsatz, darunter Kräfte des rheinland-pfälzischen Spezialeinsatzkommandos (SEK). Augenzeugen hatten zuvor von einem Schuss berichtet. Noch in der Nacht wurde die Schusswaffe durch einen Spürhund gefunden.

Bei der Tatwaffe soll es sich laut Polizei um eine möglicherweise illegal erworbene Schusswaffe handeln. Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz laufen.