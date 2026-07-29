Ein mulmiges Gefühl beim Baden hat an einem Pfälzer Weiher einen Großeinsatz ausgelöst. Eine Schwimmerin hatte einen glitschigen Gegenstand berührt und einen Toten befürchtet. Doch sie täuschte sich.

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) – Schreckmoment für eine Schwimmerin: Weil sie einen großen, hellen und glitschigen Gegenstand berührte, hat eine Frau eine Wasserleiche in einem Weiher im Rhein-Pfalz-Kreis vermutet. Die Suchmaßnahmen der am Montagmorgen in Böhl-Iggelheim alarmierten Einsatzkräfte hätten sich bis Dienstag hingezogen, teilte die Polizeidirektion Ludwigshafen mit.

Der vermeintlich grausige Fund stellte sich dank eingesetzter Polizeitaucher schließlich als selbstgebaute Boje aus Styropor und Klebeband heraus, die stark mit Algen bewachsen war. Sie sei mit einem Seil an einem schweren Gegenstand am Grund des Sees verankert gewesen, so die Polizei.

Menschliche Überreste habe man definitiv ausschließen können. Aufgrund der Algen müsse die Boje schon länger dort liegen, hieß es. Woher sie stammt, ist demnach unklar. Dem örtlichen Anglerverein sei sie unbekannt.