In neun Städten laufen Durchsuchungen gegen eine international agierende Bande. Es geht wohl um illegale Ankäufe.

Solingen/Trier (dpa) - Bei einem größeren Einsatz in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt hat die Polizei mehrere Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, teilte die Polizei Trier (Rheinland-Pfalz) mit Verweis auf die örtliche Staatsanwaltschaft mit. «Den international agierenden Tatverdächtigen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, bundesweit Goldankäufe mit betrügerischer Absicht zu begehen.»

Durchsucht wurden seit dem Morgen demnach Objekte in Duisburg, Remscheid, Solingen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Radevormwald, Schwelm und Magdeburg. Auch Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Trier seien vollstreckt worden, hieß es. Die Durchsuchungen dauerten am frühen Nachmittag an. Über die Ergebnisse sowie über die Verdächtigen und die Betrugsmasche wollte die Polizei später berichten.