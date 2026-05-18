Rauchwolken über Offenbach-Hundheim: Ein Wohnhaus brennt, Schrott fängt Feuer. Anwohner sollen Fenster dicht halten – was das für den Verkehr bedeutet.

Offenbach-Hundheim (dpa/lrs) – Wegen eines Großbrandes in Offenbach-Hundheim im Kreis Kusel sind mehrere Straßen gesperrt worden. Betroffen seien die Bundesstraße 420 zwischen Lauterecken und Glanbrücken sowie die Landstraße 372 in Richtung Hinzweiler, teilte die Polizei mit. Die Sperrung werde bis mindestens 10.00 Uhr am Dienstag anhalten. Eine Umleitung sei eingerichtet.

Anwohner wurden wegen starker Rauchentwicklung vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verkehrsteilnehmer sollten zudem Rettungsgassen und Zufahrtswege freihalten.

Nach Angaben der Polizei geriet ein Wohnhaus in der Talstraße in Brand. Auch auf dem Grundstück gelagerter Schrott und Unrat hätten Feuer gefangen. Der Brand war demnach gegen 13.30 Uhr gemeldet worden. Angaben zu Verletzten oder zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.