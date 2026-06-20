Kreis Ahrweiler
Großbrand in Zimmerei – Feuerwehr warnt vor Rauch
Feuerwehr
Feuerwehrleute versuchen die Flammen zu löschen. (Symbolbild)
Robert Michael. DPA

In einer Zimmerei bricht ein Feuer aus. Das ganze Gebäude steht in Brand. Feuerwehrleute versuchen, Schlimmeres zu verhindern.

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Niederzissen (dpa/lrs) - Eine Zimmerei steht in einem Industriegebiet in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) in Flammen. Feuerwehrleute versuchen ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Der Brand sei aber unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. 

Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung vor einer möglichen Gesundheitsgefährdung. Durch den Rauch könne es zu Geruchsbelästigung und Sichteinschränkungen kommen, hieß es. Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben. 

Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Brandursache und der Schadenhöhe konnten die Ermittler zunächst auch keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-252581/2

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