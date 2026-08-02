Sprendlingen
Großbrand in Unternehmen: Häuser geräumt, Bahnlinie gesperrt
Großbrand in Kunststoffbetrieb
Rund 200 Kräfte sind im Einsatz - mehrere Häuser wurden evakuiert.
Christian Schulz. DPA

In einem Kunststoffbetrieb stehen mehrere Gebäude in Flammen. Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer. Der Katastrophenschutz ist im Einsatz

Lesezeit 1 Minute

Sprendlingen (dpa) - In Sprendlingen in Rheinhessen bekämpfen etwa 200 Einsatzkräfte einen Brand in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb. Mehrere angrenzende Wohnhäuser wurden geräumt, sechs Bewohnerinnen und Bewohner werden von Einsatzkräften betreut, wie der Landkreis Mainz-Bingen mitteilte. Die Bahnstrecke bei Sprendlingen wurde sicherheitshalber gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auf dem Betriebsgelände stehen mehrere Gebäude komplett in Flammen. Feuerwehr, Hilfsdienste, THW und Polizei sind im Einsatz. Wegen der Hitzeperiode sei die Löschwasserversorgung anspruchsvoll, hieß es. 

Die Bevölkerung im Bereich Sprendlingen, Badenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Planig, Bosenheim und Hackenheim wurde per Warnapps vor Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigung gewarnt. Die Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten und das Einsatzgebiet meiden.

© dpa-infocom, dpa:260802-930-475272/2

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