Brände
Großbrand in Gewerbegebiet am Flughafen-Hahn
Feuerwehr - Symbolbild
Es gab keine Verletzten bei dem Feuer. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

In der Nacht kommt es zu einem Großbrand in der Nähe vom Flughafen-Hahn. Der Schaden könnte in die Millionen gehen.

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn ist es in der Nacht zu einem Großbrand gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brannten drei Lagerhallen und eine Produktionsanlage auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Lautzenhausen (Rhein-Hunsrück-Kreis). Der dabei entstandene Sachschaden liege vermutlich im Millionenbereich, sagte der Sprecher. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Es gab keine Verletzten. Der Straßenverkehr um die Einsatzstelle wurde demnach großräumig gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260511-930-62671/1

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