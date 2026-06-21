Rund 100 Tonnen Müll geraten im Kreis Mainz-Bingen in Brand. Feuerwehrleute kämpfen daraufhin gleich doppelt mit der Hitze: mit den Flammen und den hochsommerlichen Temperaturen.

Welgesheim (dpa/lrs) – Nach dem Löschen eines Großbrandes auf einem Wertstoffhof im Kreis Mainz-Bingen sind neun Feuerwehrleute vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Auch vier weitere wurden bei extremer Sommerhitze medizinisch versorgt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Rund 100 Tonnen Gewerbe-Restmüll in einer Lagerhalle waren in Welgesheim in Brand geraten – und die Rauchsäule weithin sichtbar.

Der Kampf gegen die Flammen war laut Kreisverwaltung körperlich herausfordernd: «Grund hierfür waren die lange Einsatzdauer, die Rauchentwicklung, die Arbeit unter Atemschutz sowie die hohe Belastung im direkten Einsatzbereich.» Es habe unter anderem Kreislaufprobleme gegeben. Rund 200 Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort.

Einsatzkräfte transportieren Brandgut auf Freifläche

Weiter hieß es: «Das Brandgut wurde mit technischem Gerät aus dem betroffenen Bereich herausgezogen, auf einer Freifläche verteilt und dort gezielt abgelöscht.» Es folgten Nachlöscharbeiten und Kontrollen möglicher Glutnester. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Sichtbehinderungen war die anliegende Bahnstrecke zwischen Bingen und Worms vorübergehend voll gesperrt worden, wie der Landkreis weiter mitteilte.

Vereinzelt «Geruchsbelästigungen»

Spezialkräfte maßen die Luft in der Umgebung. Bürger wurden gebeten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzustellen. Vorerst gab es keine Hinweise auf gesundheitsgefährdende Schadstoffkonzentrationen. Nahe dem Brandort waren jedoch laut der Kreisverwaltung zunächst weiterhin vereinzelt «Geruchsbelästigungen» möglich.