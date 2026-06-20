Rund 100 Tonnen Müll brennen in Welgesheim. Die Feuerwehr kämpft gegen Hitze und Rauch – mehrere Einsatzkräfte mussten behandelt werden.

Welgesheim (dpa) – Auf einem Wertstoffhof in Welgesheim im Landkreis Mainz-Bingen brennt es seit dem Nachmittag. Es stünden rund 100 Tonnen Gewerbe-Restmüll in einer Lagerhalle in Flammen, die Rauchsäule sei weithin sichtbar, teilte der Kreis mit.

Weil der Einsatz unter extremen Hitze-Bedingungen laufe, hätten bisher sechs Einsatzkräfte medizinisch versorgt werden müssen, zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gekommen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Sichtbehinderungen wurde die anliegende Bahnstrecke zwischen Bingen und Worms bis auf weiteres voll gesperrt, hieß es weiter vom Kreis.

Die Luft in der Umgebung werde nun von Spezialkräften gemessen. Bürger wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzustellen. Der Katastrophenschutz des Landkreises Mainz-Bingen sei mit rund 165 Einsatzkräften seit dem Nachmittag im Dauereinsatz.