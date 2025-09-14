Am Samstag fangen in Ludwigshafen frühmorgens mehrere gestapelte Schrottautos Feuer. Die Feuerwehr findet meterhohe Flammen vor - und ist einen Tag später immer noch im Einsatz.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Stapel brennender Autos auf einem Schrottplatz hat am Wochenende für Rauch über Ludwigshafen und bis in die umliegenden Gebiete gesorgt. Auch am Sonntag waren die Einsatzkräfte vor Ort, um ein mögliches Aufflammen an der ein oder anderen Stelle direkt löschen zu können, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen und hatte zeitweise rund 300 Quadratmeter erfasst. Die bis zu sechs Meter hoch gestapelten Autos standen in Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, als eine Gasflasche durch die Hitze platzte. Er erlitt Verbrennungen am Rücken und wurde behandelt.

Niedergegangener Ruß wird analysiert

Zur Sicherheit sollten Anwohner am Samstag Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen ausschalten. Messfahrzeuge der Feuerwehr stellten bislang keine gefährlichen Schadstoffe in der Luft fest, allerdings lagerte sich Ruß an einzelnen Stellen in der Stadt ab. Dieser werde derzeit analysiert. «Bis dahin sollen Gemüse und Früchte mit Rußniederschlag nicht verzehrt werden», warnte die Feuerwehr.

Die Brandursache ist noch unklar, auch zur Schadenshöhe gibt es aktuell keine Angaben.