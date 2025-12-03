Groß, aus Holz oder Online: Kurioses zu Weihnachtsbäumen

Traben-Trarbach/Mainz (dpa/lrs) – Ein geschmückter Tannenbaum gehört für viele zur Weihnachtszeit dazu. Manche stellen ihnen erst an Heiligabend (24. Dezember) im Wohnzimmer auf, bei anderen leuchten seine Lichter schon im Advent. In Rheinland-Pfalz gibt es einige Besonderheiten rund um den Baum.

Der wohl höchste lebende Weihnachtsbaum im Land

Er steht in Traben-Trarbach an der Mosel. Er ist 25 Meter hoch und mit mehr als 7.000 Lichtern geschmückt, wie die Stadt im Kreis Bernkastel-Wittlich mitteilt. Es handelt sich um einen Mammutbaum, dessen Alter auf gut 145 Jahre geschätzt wird. Er befinde auf dem Privatgelände eines Hotels und sei weit aus der Ferne zu sehen, hieß es von der Stadt. Besonders sei, dass der Baum auf einem Gewölbekeller des unterirdischen Weihnachtsmarktes wachse. Er leuchtet bis zum 3. Januar täglich von 17.30 bis 22 Uhr.

Holz-Weihnachtsbäume für viele Jahre

Karsten Krone von der Werkstatt Baumkrone im rheinhessischen Nieder-Olm kam die Idee bei einer Joggingrunde mit seiner Frau im Wald: Ein nachhaltiger Weihnachtsbaum aus Holz, der jedes Jahr wiederverwendet werden kann. Denn: «Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere Millionen Tannenbäume für das Weihnachtsfest gekauft ... und nach dem Fest weggeworfen», schreibt er auf seiner Homepage. «Was für eine Geldverschwendung und vor allem ökologischer Unsinn.»

Die Idee sei auch bei anderen so gut angekommen, «dass ich einen kleinen Onlineshop gebaut und Eigen-PR gemacht habe.» Erste Bestellungen und größere Aufträge kamen bald. Die Tradition des Baumaufstellens und des Schmückens bleibt dabei erhalten.

«Weihnachtsbäume auf Rädern» aus der Eifel

Den Baum online bestellen und sich bis ins eigene Wohnzimmer bringen lassen – das geht bei Jochen Fabritius aus Lonnig in der Vordereifel. «Ich baue auch auf und auf Nachfrage wird gleich geschmückt», sagte er. Sein Angebot heißt «Weihnachtsbäume auf Rädern». Die meisten seiner Nordmanntannen & Co liefere er nach Köln, Düsseldorf, Leverkusen und Koblenz.

Der Lieferservice kostet zwischen 25 und 30 Euro extra. Anfragen habe er reichlich. Und er sei auch jetzt schon unterwegs, um Bäume auszuliefern und aufzustellen. Die Bäume stammten aus einer Schonung in der Nähe des Nürburgrings. Man könne bei ihm auch deutschlandweit Bäume bestellen, die per Paketdienst geliefert werden. Da sei die Nachfrage aber nicht so stark.

Dubbeglas und Rebenzweig in der Pfalz

In der Pfalz zeigen sich zunehmend originelle Alternativen zum klassischen Weihnachtsschmuck. Beliebt sind etwa Christbaumkugeln mit dem Motiv des Dubbeglases, das mit seinem charakteristischen Punktmuster an das regionale Weinglas erinnert. Auch Reben und Weinholz finden häufig ihren Platz in der winterlichen Dekoration: kunstvoll gebogene Weinstöcke werden zu kleinen Adventsarrangements, Adventskränzen oder filigranen Wandobjekten.

Rebenzweige, Korken oder Glasornamente in Weinfarben ergänzen die Gestaltung und verleihen ihr einen regionalen Bezug. So entstehen zeitgemäße Alternativen, die Tradition und lokale Identität verbinden. Die Pfalz zeigt damit auch, dass Weihnachtsatmosphäre nicht zwingend an Fichte und Goldglitter gebunden ist.