Worms (dpa/lrs) – In Worms wird heute (10.00) ein großer Batteriespeicherpark offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage kann bis zu 2.000 Haushalte zwölf Stunden lang mit Strom versorgen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums handelt es sich um das aktuell größte Projekt dieser Art in Rheinland-Pfalz. Umgesetzt haben es der Wormser Energieversorger EWR mit der W Power GmbH und der Timbra Group.

Batteriespeicherparks sollen bei der Energiewende helfen. Denn mit Wind und Sonne erzeugter Strom wird oft im Überschuss produziert. So kann diese Energie gespeichert und später wieder ins Netz eingespeist werden, wenn sie gebraucht wird. Erneuerbare Energien werden so besser nutzbar und das Stromnetz stabilisiert. Die Wormser Anlage hat eine Leistung von 30 Megawatt und eine Kapazität von 65 Megawattstunden – das entspricht nach Angaben der EWR der Speicherkapazität von etwa 1.200 Elektroautos.