Ein Batteriespeicherpark in Worms kann künftig Strom für bis zu 2.000 Haushalte speichern. Und gleichzeitig die Energiewende in Rheinland-Pfalz voranbringen.

Worms (dpa/lrs) - In Worms ist der bisher größte Batteriespeicherpark in Rheinland-Pfalz offiziell in Betrieb genommen worden. «Er nimmt Strom flexibel auf und speist ihn bei Bedarf wieder ein. So gleicht er Schwankungen aus, die durch Wind und Sonne entstehen», teilte der Wormser Energieversorger EWR AG mit. Die Anlage kann demnach bis zu 2.000 Haushalte zwölf Stunden lang mit Strom versorgen.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums handelt es sich um das aktuell größte Projekt dieser Art in Rheinland-Pfalz. Umgesetzt haben es die EWR AG zusammen mit der W Power GmbH und der Timbra Group.

Batteriespeicherparks sollen bei der Energiewende helfen. Denn mit Wind und Sonne erzeugter Strom wird oft im Überschuss produziert. So kann diese Energie gespeichert und später wieder ins Netz eingespeist werden, wenn sie gebraucht wird. Erneuerbare Energien werden so besser nutzbar und das Stromnetz stabilisiert. Die Wormser Anlage hat eine Leistung von 30 Megawatt und eine Kapazität von 65 Megawattstunden - das entspricht nach Angaben der EWR der Speicherkapazität von etwa 1.200 Elektroautos.