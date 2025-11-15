Größte Tiercollage der Welt in Rheinland-Pfalz

8.000 Hunde und Katzen wurden in dem XXL-Kunstwerk verewigt. Das 1.000 Quadratmeter große Bild ziert die neue Produktionshalle eines Tierfutter-Herstellers.

Föhren (dpa/lrs) – Ein Tierfutterhersteller in Rheinland-Pfalz hat einen Weltrekord aufgestellt: An der Fassade der neuen Produktionshalle von Vet-Concept hängt die größte Tierfoto-Collage der Welt, zertifiziert vom Rekordinstitut für Deutschland (RID).

Für das Projekt hatten Kundinnen und Kunden Tausende Fotos ihrer Haustiere eingesandt. Insgesamt 8.000 Tiere wurden in dem XXL-Kunstwerk verewigt. Die mehr als 1.000 Quadratmeter große Collage bedeckt eine komplette Hallenwand.

Die Idee sei im Sommer unter der Dusche entstanden, sagte Geschäftsführer Sebastian Schlatter, «das wissen inzwischen wirklich viele.» Das Bild soll die enge Verbindung zwischen Mensch und Tier sichtbar machen. Ein Unternehmen aus der Region brachte die Collage in wochenlanger Feinarbeit an der Wand an.