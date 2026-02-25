Worms (dpa/lrs) – In Worms läuft seit dem Nachmittag ein größerer Polizeieinsatz. An dem geplanten Einsatz in der Innenstadt seien Beamte der Kriminalpolizei und der Spezialkräfte (SEK) beteiligt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Wie es in einer Mitteilung weiter hieß, werde ein Gebäude durchsucht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Der Einsatz soll noch mehrere Stunden andauern. Zwischenzeitliche Sperrungen von Straßen und Bahnstrecken hat die Polizei inzwischen wieder aufgehoben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.