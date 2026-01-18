Lahnstein (dpa/lrs) – Durch einen Hangrutsch sind auf der Strecke zwischen Braubach und Dachsenhausen (Rhein-Lahn-Kreis) größere Steine auf die Fahrbahn gefallen. Die Gefahrenstelle in einem Kurvenbereich der L335 konnte nach Angaben der Polizei mittlerweile abgesichert werden, so dass es zu keinem Unfall kam. Da es in jüngster Vergangenheit bereits vermehrt zu ähnlichen Vorfällen auf dieser Strecke kam, sollen die Verkehrsteilnehmer aber besonders aufmerksam unterwegs sein.

