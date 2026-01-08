Größere Mengen Drogen im Saarland sichergestellt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ermittler haben bei Durchsuchungen im Saarland wegen des Verdachts des Drogenhandels größer Mengen Rauschgift sichergestellt. Polizei und Zoll hätten in insgesamt neun Objekten Heroin im Kilobereich, Kokain sowie andere Drogen und eine scharfe Schusswaffe sowie Bargeld im niedrigen sechsstelligen Bereich gefunden, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft führe zwei Ermittlungsverfahren gegen fünf Männer und drei Frauen im Alter zwischen 26 und 63 Jahren. Bei der Aktion seien zwei Männer vorläufig festgenommen worden. Sie sollen nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

