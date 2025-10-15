Nur 15 Grippefälle, aber fast 200 neue Corona-Nachweise in Rheinland-Pfalz. Was das Landesuntersuchungsamt dazu sagt.

Koblenz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz gibt es zum Start der Grippesaison bislang nur einzelne Nachweise von Influenza-Infektionen. Wie ein Sprecher des Landesuntersuchungsamts mitteilte, wurden seit Beginn der Saison in der 40. Kalenderwoche bisher 15 Fälle registriert.

Gestiegen sind in den vergangenen Wochen dagegen die Nachweise des Corona-Virus. Zuletzt waren es fast 200 neu gemeldete Fälle, so der Sprecher. Wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden, könne man demnach nicht zuverlässig sagen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie lag der Höhepunkt der Grippesaison meist im Februar und März.