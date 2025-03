So viele Menschen wie lange nicht melden sich mit einer Grippe krank. Laut der Barmer-Versicherung wurde nun ein Höchstwert seit 2018 erreicht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Grippe-Krankmeldungen im Saarland haben den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 erreicht. Dies geht aus einer Auswertung der Barmer-Versicherung hervor. Demnach haben sich in der achten Kalenderwoche 308 von 100.000 Barmer-Versicherten mit einer Grippe krankgemeldet. Dies sind 42 mehr als im bundesweiten Durchschnitt zum selben Zeitpunkt. Letztmalig lag der Wert in der zwölften Kalenderwoche des Jahres 2018 darüber (405 pro 100.000).

In diesem Jahr ist laut den Auswertungen ein kontinuierlicher Anstieg der Grippemeldungen zu erkennen. Zu Beginn des Jahres lag die Rate der Grippe-Krankschreibungen noch bei 45 pro 100.000. In der vorläufigen Rekordwoche meldeten sich alleine 343 von 100.000 bei der Barmer versicherten Frauen arbeitsunfähig, bei den Männern waren es 270 von 100.000. Am höchsten war der Anteil bei der Altersgruppe der unter 30-Jährigen.