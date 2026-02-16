Regenponcho und Schirm sollten Karnevalbegeisterte für den Besuch eines Rosenmontagsumzugs auf keinen Fall vergessen. In den kommenden Tagen bleibt es nass und ungemütlich.

Offenbach (dpa/lrs) – Närrinnen und Narren erwartet an Rosenmontag trübes und graues Winterwetter. Zeitweise kann es Schauer und im Tagesverlauf vereinzelt Graupelgewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland könne es bei zwei bis vier Grad schneien. In tieferen Lagen bleiben die Temperaturen mit vier bis neun Grad im Plusbereich.

Ähnlich grau geht es am Dienstag weiter. In den frühen Morgenstunden müsse mit stellenweise glatten Straßen gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf drei bis minus ein Grad. Im Tagesverlauf kann es gebietsweise immer wieder Regenschauer geben, aus denen im Bergland Schneeregen oder Schnee wird. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen fünf und neun Grad.

Auch in der Nacht auf Aschermittwoch sei mit Glätte zu rechnen. Tagsüber soll es bei Temperaturen von ein bis sechs Grad noch vereinzelte Schneeschauer geben, bevor in der folgenden Nacht von Südwesten neuer Regen aufzieht.