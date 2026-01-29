Wer in Rheinland-Pfalz oder im Saarland unterwegs ist, sollte auf mögliche Glätte achten. In den kommenden Tagen bleibt es laut Prognose stark bewölkt und regnerisch.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist grau und ungemütlich. Wer draußen unterwegs ist, sollte weiterhin wegen möglicher Glätte vorsichtig sein.

Laut dem Wetterdienst zeigt sich der Himmel am Donnerstag stark bewölkt. Es kann Schneeregen geben, der nach Osten abzieht. Im Bergland gibt es Schnee mit zunehmendem Regenanteil. Vereinzelt sei kurzzeitig gefrierender Sprühregen nicht ausgeschlossen. Gebietsweise bestehe Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen zwei bis fünf Grad, in nördlichen Hochlagen um null Grad.

Am Freitag ist es dann erneut stark bewölkt und es fällt zeitweise leichter Niederschlag, in höheren Lagen mit Schnee, in tiefen Lagen meist als Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und fünf Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind.

Auch am Samstag ist es den Prognosen zufolge überwiegend stark bewölkt und vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen im Süden und Westen sechs bis acht Grad, im Nordosten zwei bis fünf Grad.