Atlantische Tiefdruckgebiete bringen feuchte und milde Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vor allem im Bergland kann es glatt sein.

Mainz (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Wochenende überwiegend grau, aber recht mild. In der Nacht zum Sonntag vor allem im Bergland gibt es vor allem örtlich Glätte durch überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Am Samstag zeigt sich der Himmel überwiegend stark bewölkt, anfangs teils neblig-trüb und zeitweise fällt etwas Regen. Höchsttemperaturen erreichen im Süden und Westen recht milde 5 bis 9 Grad, in höheren Lagen um 3 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Bis zum Vormittag und in der Nacht zum Sonntag örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Am Sonntag ist es den Prognosen zufolge bedeckt und örtlich fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen zwischen 7 Grad in den Flussniederungen und um 3 Grad im höheren Bergland.

In der Nacht zum Montag fällt örtlich etwas Regen, im Bergland mit Schnee. Es kann glatt werden.

Am Montag startet dann wechselnd bis stark bewölkt und örtlich gibt es etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf klingen die Niederschläge ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad.