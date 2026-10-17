Offenbach am Main (dpa/lrs) – Das Wochenende wird kühl in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach einem regnerischen Start in den Tag lockert es im Tagesverlauf verbreitet auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Deutlich kühler als in den Vortagen wird es bei Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad. In höheren Lagen rutschen die Temperaturen tagsüber sogar knapp unter die 10-Grad-Marke.

In der folgenden Nacht ziehen vermehrt Wolken auf, die allerdings keinen Regen bringen sollen. Bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad können dann am Morgen einige Regentropfen fallen. Dies setzt sich verbreitet am Sonntag so fort, im Westen kann es auch mal längere Zeit regnen. Dabei erwarten die Meteorologen Temperaturen von 8 bis 12 Grad.

Nach den Wolken kommt die Sonne

In der Nacht zu Montag sollen die Temperaturen bei 7 bis 5 Grad liegen, im Bergland ist mit Werten um 3 Grad zu rechnen. Örtlich könne Nebel die Sicht erschweren, so der DWD. Die neue Woche startet, wie die alte endete – nach Nebelauflösung ist es zunächst bewölkt. Erst im Tagesverlauf setzt sich die Sonne vermehrt durch. Dabei bleibt es bei Höchsttemperaturen von 12 bis 17 Grad trocken.