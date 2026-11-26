Kostenlose Busse, Shuttle-Verbindungen und besondere Parkangebote sollen Besucher in der Adventszeit in die Innenstädte bringen. Welche Städte in Rheinland-Pfalz auf welche Aktionen setzen.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Mit kostenlosen Busfahrten, Shuttle-Bussen und besonderen Parkangeboten wollen mehrere Städte in Rheinland-Pfalz Besucher in der Adventszeit in ihre Innenstädte locken. Während manche Kommunen an einzelnen Samstagen den gesamten Stadtbusverkehr gratis anbieten, setzen andere auf kostenlose Park-and-Ride-Verbindungen. Auch ein verkaufsoffener Adventssonntag dürfte zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel einladen.

Kostenlos im Nahverkehr

In Koblenz könnten Besucher an den vier Adventssonntagen kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Weihnachtsmarkt fahren, teilte ein Stadtsprecher mit. Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) bietet die An- und Abreise über sein Angebot VRMsmart an und erklärt auf seiner Webseite, wie das konkret über die App funktioniert. Zusätzliche Vergünstigungen beim Parken oder Rabattaktionen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung dagegen nicht.

Auch in Speyer können Besucher an allen vier Adventssamstagen kostenlos Bus fahren, wie die Stadt mitteilte. Am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember gilt das Angebot für sämtliche Stadtbuslinien von 561 bis 569. Selbst Fahrten mit der Linie 568 über die Stadtgrenze hinaus bis nach Römerberg sind an diesen Tagen kostenfrei. Die Stadt wirbt damit für eine entspannte Anreise zum Weihnachts- und Neujahrsmarkt ohne Parkplatzsorgen.

Landau verbindet kostenlose Busfahrten mit Gratisparkplätzen. An den vier Adventssamstagen können Fahrgäste die Stadtbusse und die VRNflexline innerhalb des Stadtgebiets ohne Ticket nutzen. Wer mit dem Auto kommt, kann auf dem Alten Meßplatz und dem Parkplatz an der Universität kostenlos parken. Auf den übrigen kostenpflichtigen Parkflächen gelten die regulären Gebühren.

Verkaufsoffener Sonntag

In Trier wird das Angebot der Stadt zufolge sogar auf fünf Tage ausgeweitet: An den vier Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag am 29. November fahren kostenlose Shuttle-Busse vom Messepark in den Moselauen in die Innenstadt. An den Samstagen verkehren sie im Zwölf-Minuten-Takt zwischen 10.15 Uhr und 20.11 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag beginnt der Shuttle-Service um 11.51 Uhr. Die Geschäfte dürfen an diesem Tag von 13.00 bis 18.00 Uhr öffnen. Wer an den Adventssamstagen lieber reguläre Stadtbusse nutzt, kann diese bei bargeldloser Zahlung über das Verfahren Trever & Smart für einen Euro pro Fahrt nutzen.

In Kaiserslautern sind ebenfalls an allen vier Adventssamstagen sämtliche Buslinien im Stadtgebiet kostenlos nutzbar. Ausgenommen sind die Nachtbusse. Darüber hinaus gibt es eine Park-and-Ride-Aktion: Wer auf dem Messeplatz ein Tagesticket für einen Euro löst, kann mit bis zu fünf Personen kostenlos mit der Buslinie 101 in die Innenstadt und zurückfahren. Am 29. November ist dort zudem ein verkaufsoffener Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr geplant.

Verkaufsoffene Sonntage gehören auch in weiteren Städten zum Adventsprogramm. Neben Trier und Kaiserslautern öffnen am 29. November auch in Neuwied und Montabaur die Geschäfte und das Outlet. In Neuwied fällt der Termin mit dem Knuspermarkt zusammen. In Montabaur wird der verkaufsoffene Sonntag mit der Veranstaltungsreihe Weihnachtszauber verbunden. Für Kinder ist dort unter anderem eine Wichtel-Rallye angekündigt.

Der erste Advent fällt in diesem Jahr auf den 29. November. Verkaufsoffene Sonntage sind in Rheinland-Pfalz grundsätzlich auf maximal vier Termine pro Gemeinde im Jahr begrenzt. Die Freigabe des ersten Adventssonntags im November ist möglich, die Adventssonntage im Dezember sind dagegen grundsätzlich ausgeschlossen, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier bestätigte.

Handelsverband: Aktionen sind wichtig

Der Geschäftsführer des Handelsverbands Südwest, Thomas Scherer, bewertete die Angebote für den innerstädtischen Handel als wichtig und sinnvoll. «Sie unterstützen die Bemühungen des Handels und anderer Innenstadtakteure die Innenstädte lebendig zu erhalten», sagte er auf Anfrage.

Zudem hieß es vom Verband: «Solche Aktionen holen die Leute in die Stadt». Ob sie dort auch einkauften, entscheide sich im Laden. «Wer mit guter Beratung punktet und einen Service bietet, den kein Paketbote liefern kann, hat in den kommenden Wochen gute Karten», so der Handelsverband.

Praktisch – wie immer

In einigen Städten braucht es keine besonderen Adventsangebote, da es beispielsweise kostenlose Bus- und Bahnangebote das ganze Jahr über gibt. In Ingelheim können Fahrgäste an jedem Wochenende kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen: Das Angebot gilt freitags ab 18.00 Uhr sowie samstags und sonntags ganztägig. Auch von Montag bis Donnerstag sind Fahrten ab 21.00 Uhr gratis.

In Neuwied sind jeden Samstag Busfahrten im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Stadtteile kostenlos. Finanziert wird das Angebot über Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung. In Mainz ist an jedem ersten Samstag im Monat der Nahverkehr im Stadtgebiet einschließlich Wackernheim und Zornheim gratis. Das Angebot umfasst Busse und Straßenbahnen. Auch praktisch: Einige Händler in Mainz bieten ihren Kundinnen und Kunden an, ihre Einkaufstaschen vor Ort zu lassen und später wieder abzuholen.