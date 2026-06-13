Ein verdächtiger Gegenstand sorgt am Krankenhaus in Speyer für Unruhe. Mitarbeiter denken, sie haben eine Granate gefunden. Doch der Gegenstand stellt sich als etwas anderes heraus.

Speyer (dpa/lrs) – Der Fund einer vermeintlichen Granate an einem Krankenhaus in Speyer hat für Aufregung gesorgt. Mitarbeiter des Krankenhauses meldeten am Freitag im Außenbereich einen Gegenstand, der einer Granate ähnele, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich sei vorsorglich abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst kontaktiert worden.

Der gab dann aber schnell Entwarnung: Es handele sich nicht um eine Granate, sondern «eher um ein Pendel oder ein Gewicht», schrieb die Polizei. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden.