Gordon Schnieder spürt am Schreibtisch der Staatskanzlei das Erbe von Kohl und Vogel. Was ihn bei seinem Amtsantritt besonders bewegt hat, verrät er in einem Interview.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat beim Anblick seines Schreibtisches in der Staatskanzlei zwei berühmte Vorgänger vor Augen gehabt. «Als ich das erste Mal über die Schwelle ins Büro ging, habe ich mir vorgestellt, wie Helmut Kohl oder Bernhard Vogel am Schreibtisch gesessen haben», sagte der 50-Jährige in einem Interview der Mainzer «Allgemeine Zeitung». «Das hat mich demütig gemacht, ich hatte auch Ehrfurcht davor, in diese Fußstapfen zu treten. Die habe ich immer noch, aber das war der Moment, wo ich verstanden habe: Das ist mein Schreibtisch, mein Stuhl. Jetzt bin ich angekommen.»

Schnieder, der Mitte Mai im Landtag gewählt wurde, ist der erste CDU-Ministerpräsident seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz. Zu den Vorgängern seiner Partei in diesem Amt zählen der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl (*1930; +2017), der von 1969 bis 1976 in Rheinland-Pfalz Ministerpräsident war, und Bernhard Vogel (*1932; +2025), der zwischen 1976 und 1988 die jeweilige Landesregierung anführte.