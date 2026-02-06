Mainz (dpa/lrs) – Gordon Schnieder kann «immer und überall schlafen». «Das ist praktisch», sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. So könne er sich im stressigen Wahlkampf zwischendurch gut erholen. «Ich kann auch im Sitzen schlafen. Im Stehen habe ich es noch nicht versucht. Ich glaube aber nicht, dass dem etwas entgegenstehen würde», sagte der 50-Jährige. «Ein Powernap im Auto hinten ist super, wenn wir durch Rheinland-Pfalz unterwegs sind.»

«Ich habe immer gesagt: Jede Minute zählt», sagte Schnieder über das Schlafen. Das habe auch schon in seiner Schulzeit nach durchgemachter Nacht gegolten. Während dann mancher gesagt habe: «Jetzt zehn Minuten schlafen ist tödlich», habe er jede Minute noch genutzt.

Vor allem erholt sich Schnieder aber beim Wandern. «Das macht mir den Kopf am meisten frei.» Allerdings habe er dazu im Moment wegen des Wahlkampfs nur selten Zeit. Und wenn es kalt wird?

Wie er sich für eisige Temperaturen wappnet

«Wir haben Winterwahlkampf, das kenne ich in Rheinland-Pfalz auch von den letzten Malen so. Damit habe ich kein Problem. Ich bin ja Eifler», sagte Schnieder, der aus Birresborn in der Vulkaneifel kommt. «Wenn es kalt wird, brauche ich keinen Schal oder Handschuhe. Ich weiß gar nicht, ob ich welche habe.»