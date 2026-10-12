Sie haben gemeinsam den Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz ausgehandelt: Jetzt zieht es Schweitzer nach Berlin und Schnieder hofft, dass er den Teamgeist vom Rhein mit in die Hauptstadt nimmt.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat sich bei der scheidenden Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas für ihre «Arbeit in schwierigen Zeiten» bedankt – und ihrem Nachfolger Alexander Schweitzer (beide SPD) gratuliert. «Die Entscheidung von Bärbel Bas verdient Respekt», sagte Schnieder.

Schnieder drängt zur Eile bei der Rentenreform

Der Ministerpräsident und CDU-Landeschef gratulierte Bas' Nachfolger Schweitzer zu seiner neuen Rolle und drängte zur Eile: «Die Aufgaben im Arbeitsministerium sind dringend: Die Menschen erwarten bei der Rente Klarheit und wollen endlich wissen, was auf sie zukommt.» Die Vorschläge lägen schon lange auf dem Tisch und müssten jetzt konsequent vorangetrieben werden.

Dafür wünsche er Schweitzer als Bundesminister viel Erfolg und eine glückliche Hand. «CDU und SPD arbeiten in der Landesregierung konstruktiv und verantwortungsbewusst zusammen – ich bin sicher, dass Alexander Schweitzer diesen Teamgeist auch mit nach Berlin nehmen wird.»