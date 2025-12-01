Gnade zu Weihnachten – Vier Häftlinge kommen früher frei

Im Saarland kommen dieses Jahr wieder Häftlinge vorzeitig frei. Die Voraussetzungen müssen aber stimmen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Vier Gefängnisinsassen im Saarland können sich in diesem Jahr dank der sogenannten Weihnachtsamnestie über eine vorzeitige Entlassung aus der Haft freuen. Es handele sich um Gefangene, bei denen das Strafende in die Zeit vom 22. November bis zum 4. Januar 2026 falle, teilte der Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit.

Im vergangenen Jahr hatten zwei Gefangene von der Regelung profitiert. Die Weihnachtsamnestie sei «eine gnadenweise Entlassung aus Anlass des Weihnachtsfestes», die nur für bestimmte Gefangene in Betracht komme, sagte der Sprecher.

So sei eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen, wenn Gefangene wegen Tötungs- und Sexualdelikten verurteilt worden seien, hieß es. Auch für Gefangene, die nach Ende Juni entwichen oder aus Lockerungen nicht oder mit erheblicher Verspätung zurückgekehrt seien, gebe es keinen «Gnadenerweis».

Aktuell befinden sich laut Ministerium 874 Gefangene in den saarländischen Justizvollzugsanstalten Ottweiler und Saarbrücken. Die JVA Saarbrücken sei zu knapp 95 Prozent ausgelastet, die JVA Ottweiler zu 80 Prozent, teilte das Ministerium mit.