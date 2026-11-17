Besonders unzufrieden sind im Bundesland die 30- bis 59-Jährigen. Liegt es am Strukturwandel im Saarland?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Lebenszufriedenheit der Menschen im Saarland bleibt niedrig. Im bundesweiten SKL Glücksatlas liegt das Bundesland auf dem vorletzten Platz. Nur in Mecklenburg-Vorpommern sind die Menschen nach der repräsentativen Befragung noch unzufriedener. An der Spitze der Rangliste steht Bayern vor Nordrhein-Westfalen.

Das Saarland erreicht in diesem Jahr 6,72 Punkte, der Bundesdurchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 7,00 Punkten. Die Skala reicht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden). Deutschlandweit sank die Zufriedenheit um 0,09 Punkte, im Saarland um 0,06 Punkte.

Strukturwandel im Saarland

Besonders unzufrieden sind im Bundesland nach dem Glücksatlas die 30- bis 59-Jährigen. Auch Männer und Familien schnitten im Bundesvergleich schlechter ab. Eine mögliche Erklärung sei die Wirtschaftsstruktur des Landes. Viele Saarländer arbeiten in großen Industrieunternehmen und Konzernen, in denen die Arbeitszufriedenheit häufig geringer ausfällt als in kleineren Betrieben.

Dazu komme der tiefgreifende Strukturwandel, der Teile des Saarlands besonders hart treffe, weil die alte Industriebasis weggebrochen sei. Da Erwerbsarbeit für die Lebenszufriedenheit von Männern im Durchschnitt eine größere Rolle spielt, könnten sie von diesen Entwicklungen besonders stark betroffen sein, erklärten die Verantwortlichen der Studie.

Für den Glücksatlas befragte das Institut für Demoskopie Allensbach von Juli 2025 bis Juni 2026 bundesweit 12.461 Menschen persönlich zu ihrer Lebenszufriedenheit. Die Skala reicht von 0 für «überhaupt nicht zufrieden» bis 10 für «völlig zufrieden». Der Glücksatlas wird von der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt.