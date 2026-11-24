Die Speisekartoffeln enthalten laut Hersteller eine gesundheitsschädliche Substanz. Diese könne zu Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall führen.

St. Wendel (dpa) – Globus Markthallen ruft die über sie vertriebenen Globus Gold Gourmet-Kartoffeln «Les Rouges» zurück. Der Hersteller Parmentine warnt wegen erhöhter Gehalte an Glykoalkaloiden vor dem Verzehr, wie auf dem Portal lebensmittelwarnung.de mitgeteilt wurde. Betroffen ist der 1-Kilogramm-Beutel, Sorte «Chérie», mit der Chargennummer 26128774. Die Kennzeichnung lautet EAN 2070000683969, die Kartoffeln stammen aus Frankreich.

Das Produkt ist nach Angaben von Globus Markthallen im saarländischen St. Wendel nach derzeitigem Stand in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft worden. Verbraucher, die das Produkt erworben haben, werden dringend gebeten, es nicht zu verzehren und in die jeweilige Verkaufsstelle zurückzubringen, hieß es auf dem Portal.

Glykoalkaloide kommen natürlich in verschiedenen Pflanzen vor, auch in Kartoffeln. Erhöhte Gehalte könnten Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall verursachen.