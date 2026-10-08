Die neue Playmobil-Loreley glänzt mit Glitzerkleid und goldenem Kamm. Warum die Figur mehr als nur ein Spielzeug für die Region am Rhein ist.

Bornich (dpa/lrs) – Die sagenumwobene Loreley gibt es nun auch als Playmobil-Figur. Der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Tourismusminister Michael Ebling (SPD) stellte die neue Figur zusammen mit der Loreley Touristik GmbH auf dem Felsen am Mittelrhein vor. «Die Loreley ist in erster Linie ein Mythos», sagte der Minister. Der Mythos lebe davon, dass er Gefahren und Verlockungen beschreibe und die Menschen dazwischen sowohl gewinnen als auch scheitern sehe.

Die Loreley-Passage im Rhein galt wegen ihrer schmalen Windungen und Strömungen jahrhundertelang als die gefährlichste Stelle für die Rheinschifffahrt, wie das Besucherzentrum informiert. Daraus bildete sich auch ein Aberglaube: Die Loreley ist nicht nur ein Fels, sondern auch die Figur einer jungen Frau, die einigen Sagen nach die Schifffahrer mit ihrem Gesang vom Kurs abbrachte. Die Spielzeugfigur solle als kleine Botschafterin die Geschichten und Sagen weiter in die Welt tragen.

Lebendige Legende?

Aktuelle Loreley-Repräsentantin ist die 27 Jahre alte Selina Ostmann, sie verkörpert die Rolle samt Kostüm. Die neue Spielzeugfigur wurde zumindest in Teilen ihr und ihrem Kleid nachempfunden. «Ich bin unglaublich stolz, weil ja, es ist natürlich eine einmalige Gelegenheit», sagte Ostmann. «Meine Amtszeit wird irgendwann enden, aber ein Teil meiner Amtszeit bleibt halt jetzt immer in dieser Loreley-Playmobil-Figur erhalten.» Ostmann ist in der Region verwurzelt – nicht nur durch ihr Ehrenamt.

Die kleine «Lori», wie die Figur auch genannt wird, wurde 20.000 Mal produziert, nach Verkaufsstart an diesem Samstag kostet sie knapp sieben Euro. Zuvor ging bereits eine Playmobil-Figur der Schwarzwald-Marie in den Handel.