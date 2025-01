Gleitschirmflieger landet in Baum

Leinsweiler (dpa/lrs) – Eine Notlandung in einem Baum hat ein 61 Jahre alter Mann mit einem Gleitschirm in der Südpfalz hingelegt. Bei der Vorbereitung für den Start habe der Mann auf einem Hügel nahe Leinsweiler (Kreis Südliche Weinstraße) vermutlich nicht bemerkt, dass sich ein Ast in seinem Schirm verfangen habe, teilte die Polizei in Landau mit.

Erst kurz nach dem Abheben wurde der 61-Jährige darauf aufmerksam und sei wegen der durch den Ast veränderten Balance in einer Höhe von fünf bis zehn Metern ins Trudeln geraten. Der Mann setzte demnach zur Notlandung an und flog in einen Baum. Von dort konnte der unverletzte 61-Jährige selbst heruntersteigen und auch seinen Schirm bergen. An dem Schirm entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 3.000 Euro.