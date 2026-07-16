Notfälle
Gleitschirmflieger an Mosel abgestürzt
Blick auf die Mosel
Der Calmont steigt an der Mosel steil empor. (Archivbild)
Michael Probst. DPA

Der Mann startet auf dem Gipfel des Calmont, des steilsten Weinbergs Europas. Dann stürzt er plötzlich auf einen Parkplatz.

Ediger-Eller (dpa/lrs) – Ein Gleitschirmflieger ist an der Mosel abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei vom Gipfelkreuz des Calmont in Richtung des Ortes Ediger-Eller unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Cochem mit.

Warum er aus einer Höhe von mehreren Metern auf einen Parkplatz am Bahnhof Ediger-Eller gestürzt sei, sei bislang nicht bekannt. Der Mann erlitt laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Im Einsatz war unter anderem auch ein Rettungshubschrauber. Der Calmont ist der steilste Weinberg Europas.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-396449/1

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