Ein Bagger gerät bei Bauarbeiten am Bahnhof Bad Sobernheim ins Ungleichgewicht und kippt um. Ein Mitarbeiter wird leicht verletzt. Der Zugverkehr läuft ungestört weiter.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) – Bei Gleisbauarbeiten ist ein Bagger umgekippt und eine Person leicht verletzt worden. Der Gleisbagger sei beim Abstellen im Bereich des Bahnhofs Bad Sobernheim am frühen Donnerstagmorgen umgekippt, teilte die Bundespolizei mit. Zuvor sei der Bagger ins Ungleichgewicht geraten.

Bei dem Unfall sei ein Mitarbeiter leicht an der Hand verletzt worden. Mit einem Autokran sei der Bagger wieder aufgerichtet worden. Es habe keine Beeinträchtigungen im Zugverkehr gegeben.