Glatteisgefahr auf den Straßen – bis Wochenmitte milder

Gefrierender Regen bringt Glatteisgefahr am Morgen: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Einschränkungen und rät Autofahrern zu besonderer Vorsicht. Im Laufe der Woche soll es milder werden.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Gefrierender Regen könnte die Straßen im morgendlichen Berufsverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. Vor allem für den Vormittag bestehe wegen Glatteis eine Unwettergefahr, die mancherorts im Bergland auch im Tagesverlauf noch anhalte, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Die Höchsttemperaturen erreichen im Tagesverlauf laut der Vorhersage 2 bis 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es weiter bedeckt, gebietsweise regnet es. Die Tiefsttemperaturen dürften bei 4 bis 0 Grad liegen.

Am Dienstag ist es ebenfalls stark bewölkt bis bedeckt, vor allem vormittags fällt örtlich noch etwas Regen, der später nachlässt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad sowie zwischen 4 und 6 Grad in der Eifel und im Westerwald dürfte die Glättegefahr gebannt sein.

Auch in der Nacht bleibt es stark bewölkt, von Westen her zieht neuer Regen auf bei Tiefsttemperaturen zwischen 5 und 1 Grad. Auch tagsüber regnet es bei Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad, für das Bergland erwarten die Meteorologen 5 bis 7 Grad.

Der DWD hatte für Rheinland-Pfalz und das Saarland für Montag eine amtliche Unwetterwarnung wegen Glatteis herausgegeben. Er riet, den Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden und das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Es seien Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen zu erwarten. Autofahrer sollten möglichst volltanken und Decken und warme Getränke mitnehmen.